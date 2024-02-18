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أحمد الفيشاوي يعلن انتهاء تصوير فيلم «بنقدر ظروفك»

كتب:

ياسمين محمود
06:14 م | الأحد 18 فبراير 2024
احمد الفيشاوي

احمد الفيشاوي

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، انتهاء تصوير فيلم «بنقدر ظروفك».

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من كواليس تصوير الفيلم معلقا: آخر يوم تصوير «بنقدر ظروفك» وعفا الله عما سلف.. الفيلم قريبا في جميع سينمات مصر والوطن العربي، تأليف وإنتاج: سمير النيل.

أحداث فيلم بنقدر ظروفك

فيلم «بنقدر ظروفك» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم نسرين طافش ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة وغيرهم من النجوم.

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