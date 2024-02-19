انتهاء تصوير فيلم «بنقدر ظروفك» (صور)

انتهى فريق عمل فيلم «بنقدر ظروفك»، أمس الأحد، من تصوير جميع مشاهد العمل بمنطقة السادس من أكتوبر، إذ تم التصوير في عدة مناطق متفرقة بشوارع أكتوبر، وجمعت المشاهد الأخيرة النجوم أحمد الفيشاوي ومحمد محمود وإبرام سمير تحت قيادة المخرج أيمن مكرم.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في ظروف معيشية صعبة فقيرة.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

«بنقدر ظروفك» يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.