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رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: أخلص التهاني القلبية لقداستكم

كتب:

أسماء زايد
09:50 ص | الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

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