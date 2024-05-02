في ‎7 خطوات.. كيفية معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024؟

أيام قليلة على إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، إذ ينتظرها العديد من المتقدمين حاملي حلم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بفارغ الصبر، فيعتبر هذا البرنامج فرصة ذهبية للأشخاص لمن يسعى للحصول على الإقامة الدائمة والبحث عن عمل، بالإضافة إلى فرصة الحصول على جواز سفر أمريكي.

‎نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ومن المنتظر الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، يوم السبت المقبل الموافق 4 مايو، ويمكن لجميع المتقدمين للهجرة التحقق من النتيجة عبر زيارة الموقع الرسمي لخدمات الهجرة الأمريكية

7 خطوات لمعرفة ‎نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية، وتأتي كالتالي:-

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية من هنـــــــــــــا.

2- اضغط على زر «Check Status».

3- ستتحول إلى صفحة جديدة اضغط على «متابعة» أو «Continue».

4- إدخال الرقم التأكّيدي الذي حصلت عليه عند التسجيل.

5- إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، مثل الاسم وتاريخ الميلاد والبلد.

6- إدخال الرمز الموجود في الصورة واضغط على «Submit».

7- وفي الأخير ستظهر لك النتيجة سواء كانت قبولاً أو رفضاً.

موعد التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

ويفتح برنامج الهجرة العشوائية للولايات المتحدة التقديم كل عام من أكتوبر حتى نوفمبر، ويُسمح لأي شخص بالتقديم لهذه الفرصة، ويتمّ اختيار الفائزين بشكل عشوائي للسفر إلى الولايات المتحدة.

وتتيح الهجرة العشوائية للفرد وأفراد عائلته من الدرجة الأولى الفرصة للسفر بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع إمكانية التقديم لجواز السفر الأمريكي بعد 5 سنوات، وبعد ذلك يصبحون مواطنين أمريكيين.