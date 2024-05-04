سلتيك يلتقي هارت في الأسبوع الـ35 من بطولة الدوري الأسكتلندي الممتاز

يلتقي فريق سلتيك نظيره هارت، بملعب «سلتيك بارك»، ضمن مجموعة البطولة، بالأسبوع 35 من الدوري الأسكتلندي الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل سلتيك، مباراة هارت، بفوزعلى نظيره دندي بنتيجة 2-1، على ملعب «دينس بارك»، بالجولة 34 من عمر بطولة الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

تعادل هارت مع كيلمارنوك

وفي المقابل، يخوض هارت، مباراة الجولة 35 من بطولة الدوري الإسكتلندي لكرة القدم، أمام سلتيك، بتعادل سلبي مع نظيره كيلمارنوك، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «راجبي بارك»، بالأسبوع 34 من المسابقة.

وفي مباراة أخرى، بنفس التوقيت، يلتقي فريق دندي، بنظيره سانت ميرين على ملعب «دينس بارك» ضمن مجموعة البطولة، فيما يواجه أبردين، فريق جونستون على ملعب « بيتودري»، ضمن مجموعة الهبوط.

ويواجه ماذرويل، نظيره ليفينجستون على ملعب «فر بارك»، كما يلتقي روس كاونتي، هيبرنيان على «جلوبال إنيرجي»، فيما تختتم مباريات الجولة 35 لبطولة الدوري الأسكتلندي الممتاز بلقاء يجمع بين جلاسكو رينجرز وكيلمارنوك على ملعب «إيبروكس»، عصر غد الأحد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.