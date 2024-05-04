رابط تسجيل بيانات طلاب الدبلومات الفنية.. متاح حتى الجمعة المقبل

في إطار الاستعدادات الجارية بالتعليم الفني بالوزارة والخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي الجاري، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفنى اعتباراً من اليوم السبت، وإليكم رابط تسجيل البيانات لطلاب الدبلومات الفنية.

وفي السطور التالية نعرض رابط تسجيل البيانات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية الذي يتاح حتى يوم الجمعة المقبل، الموافق 10 مايو حتى يتسنى للجميع في المديريات المختلفة تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية.

رابط تسجيل بيانات طلاب الدبلومات الفنية

ويمكن الدخول على رابط تسجيل بيانات طلاب الدبلومات الفنية من خلال الضغط على الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/.

ويأتي إتاحة تسجيل بيانات طلاب الدبلومات الفنية وفق بيان لوزارة التربية والتعليم، نظراً للالتماسات العديدة المقدمة من أولياء أمور طلاب التعليم الفنى بجميع المديريات بشأن استثناء أبنائهم الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية (استمارة الطالب) المخصص لذلك في المواعيد المقررة.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية ستكون بداية من 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو.

وسيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.