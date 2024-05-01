قرار مهم من «التعليم» بشأن المتخلفين عن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 

قررت وزارة التربية والتعليم إعادة فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني، كاستثناء للطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم ضمن استمارة امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وحسب خطاب رسمي موجه من الوزارة إلى المديريات التعليمية، فإن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، ونظرا للالتماسات المقدمة من عدد كبير من أولياء أمور طلاب التعليم الفني لجميع المديريات بشأن استثناء أبنائهم الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية في المواعيد المقررة.

فتح البوابة الإلكترونية

وأعلنت الوزارة أنه تقرر فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 10 مايو الجاري، حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب تسجيل بياناتهم، مؤكدة أن هذا هو الموعد النهائي الذي سيسمح للطلاب تسجيل بياناتهم قبل عقد الامتحانات المقرر لها يوم السبت 25 مايو.