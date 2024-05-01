رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قرار مهم من «التعليم» بشأن المتخلفين عن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 

كتب:

أميرة فكري
04:59 م | الأربعاء 01 مايو 2024
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم إعادة فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني، كاستثناء للطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم ضمن استمارة امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وحسب خطاب رسمي موجه من الوزارة إلى المديريات التعليمية، فإن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، ونظرا للالتماسات المقدمة من عدد كبير من أولياء أمور طلاب التعليم الفني لجميع المديريات بشأن استثناء أبنائهم الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية في المواعيد المقررة.

فتح البوابة الإلكترونية

وأعلنت الوزارة أنه تقرر فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 10 مايو الجاري، حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب تسجيل بياناتهم، مؤكدة أن هذا هو الموعد النهائي الذي سيسمح للطلاب تسجيل بياناتهم قبل عقد الامتحانات المقرر لها يوم السبت 25 مايو.

اقرأ المزيد:

وظائف شاغرة لخريجي الدبلومات الفنية بالقطار الكهربائي الخفيف.. اعرف التخصصات

إجراء مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

قرارات مهمة من «التعليم» استعدادًا لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

«التعليم» تعلن آخر موعد لتقديم استمارات الدبلومات الفنية
بقلم أميرة فكري