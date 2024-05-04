مسيحيو العالم يشهدون ظهور النور المقدس في القدس المحتلة.. بث مباشر

يشهد الآن، مسيحيو العالم، ظهور النور المقدس من قبر المسيح، وفق الاعتقاد المسيحي، على يد بطريرك أورشليم، وسط حضور شعبي كبير من كل الطوائف المسيحية، في القدس المحتلة، إذ دخل البطريرك وحده إلى قبر المسيح.

ويشارك في حدث ظهور النور المقدس، الأنبا أنطونيوس مطران القدس للأقباط الأرثوذكس، وعدد من رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودخل بطريرك الروم الأرثوذكس ومعه رئيس أساقفة الأرمن بمسيرة كبيرة ومعهم كثير من رجال الدين من كل أنحاء العالم يرددون الترانيم والأناشيد، وطافوا 3 مرات حول كنيسة القيامة بالقدس، ثم قام بطريرك أورشاليم ورئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بقراءة الصلاة ودخل قبر السيد المسيح وحده.

ويستمر النور المقدس لمدة 33 دقيقة كإشارة على عدد الأيام التي قضاها السيد المسيح على الأرض، وفق الاعتقاد المسيحي.