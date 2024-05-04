لماذا سمي سبت النور بهذا الاسم؟.. تعرف على قصته

يحتفل مسيحيو الشرق اليوم السبت الموافق 4 مايو، بما يعرف بـ«سبت النور» أو سبت الفرح، وهو ذلك اليوم الذي قضاه السيد المسيح في قبره، بعد موته ودفنه وقبل قيامته بحسب الاعتقاد المسيحي، وذلك بعد إحياء الكنيسة أسبوع الآلام الذي امتد من سبت لعازر وحتى الجمعة العظيمة أمس.

لماذا سمي سبت النور بهذا الاسم؟

وإجابة على سؤال لماذا سمي سبت النور بهذا الاسم، فإن هذا الاسم يرجع بحسب الاعتقاد المسيحي، إلى أن السيد المسيح بعد أن مات على الصليب بالجسد يوم الجمعة عصرًا نزل إلى الجحيم لِيَطرَح الشيطان خارجًا ويُقيِّده، ويُحرِّر أرواح الأبرار الذين رقدوا على رجائه ويُدخِلهم إلى الفردوس، فيسمّى سبت النور لأن السيد المسيح أنار على الذين كانوا في الظلمة أي الهاوية، بحسب الكتاب المقدّس.

ويحتفل المسيحيون في هذا اليوم بمعجزة النور المقدس، بحسب الاعتقاد المسيحي، حيث يخرج نور من قبر المسيح في هذا اليوم ويدخل مطران أورشليم وحده إلى قبر السيد المسيح للتأكد من أنه لا يحمل أي مادة أو وسيلة لإشعال النار، و يتم فحص القبر أيضا قبل هذا الحدث ويضع ختم من العسل الممزوج بالشمع على باب القبر، ويضئ النور المقدس لمدة 33 دقيقة دون أن يحرق أحد كإشارة على عدد الأيام التي قضاها السيد المسيح على الأرض.

صلاة الطقس الفريحي

وتبدأ الكنائس من يوم سبت الفرح بالصلاة الطقس الفريحي تبدل اليوم الكنائس الستائر السوداء وتعلق الستائر البيضاء احتفالا بعيد القيامة المجيد، حيث يصلي رؤساء الكنائس المصرية مساء اليوم، قداسات عيد القيامة المجيد بحضور مندوبين عن الرئيس السيسي.