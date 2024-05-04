أستاذ مناخ: الظواهر الجوية العنيفة ستكون أشد في السنوات المقبلة

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إنَّ التغيرات المناخية التي تحدث في مختلف مناطق العالم، كانت متوقعة قبل حدوثها بفترة لا تزيد عن شهر ومتوقع سيناريو لهذه الظواهر الجوية المناخية أنها ستكون عنيفة بل وأعنف في السنوات المقبلة نظرًا للتغير المناخي الموجود على مستوى سطح الكرة الأرضية وطبقات الجو العليا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدول الصناعية الكبرى لا تولي اهتمامًا بهذه التغيرات المناخية ومستمرة في استخدامها لطاقة الوقود الإحفوري ودعمها للحروب التي تستخدم أسلحة نووية فتاكة يتصاعد منها غازات قاتلة لحياة الإنسان والكائنات الحية جميعاً، مثل غاز الميثان أو مجموعة غازات الكربون.

وأكد أنَّ هذه الدول لا تولي اهتماماً بالقدر الكافي في مشروعاتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية وفقا للتوصيات التي تقرها المؤتمرات الدولية في كل عام.