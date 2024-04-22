«العالمية للأرصاد»: عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في 2023 ارتفعت إلى 30%

أصدرت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ «C3S»، بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية «WMO»، تقرير حالة المناخ الأوروبي لعام 2023 «ESOTC 2023».

وأوضح التقرير أن أوروبا شهدت فيضانات واسعة النطاق وموجات حارة شديدة في عام 2023، نتيجة تغير المناخ، مشيرة إلى تأثر ملايين الأشخاص بالظواهر الجوية المتطرفة، وهو ما يجعل تطوير قياسات التخفيف والتكيف أولوية.

زيادة نسبة الوفيات المرتبطة بالحرارة

وأشارت نتائج التقرير إلى أن عام 2023 هو العام الأكثر دفئًا أو ثاني أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق، حيث كانت درجات الحرارة في أوروبا أعلى من المتوسط ​​طوال 11 شهرا من العام، بما في ذلك شهر سبتمبر الأكثر دفئا على الإطلاق.

وأضاف تقرير كوبرنيكوس، أن عام 2023 وجد به عدد قياسي من الأيام التي شهدت «الإجهاد الحراري الشديد»، مشيرة إلى أن هناك اتجاها متزايدا في عدد الأيام التي تشهد على الأقل «إجهادًا حراريًا قويًا» في جميع أنحاء أوروبا.

ولفتت نتائج التقرير إلى أن الوفيات المرتبطة بالحرارة زادت بنحو 30% في العشرين عامًا الماضية، زادت في 94% من المناطق الأوروبية، وتزايد الآثار الصحية الضارة المرتبطة بالظواهر الجوية والمناخية المتطرفة، التي رصدتها النتائج الرئيسية لسياسة المناخ الأوروبية والعمل من أجل الصحة.

النتائج الرئيسية للمحيط الأوروبي

- على مدار العام بأكمله، كان متوسط ​​درجة حرارة سطح البحر للمحيطات في جميع أنحاء أوروبا هو الأعلى على الإطلاق.

- في يونيو، تأثر المحيط الأطلسي غرب أيرلندا وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة بموجة حارة بحرية تم تصنيفها على أنها «شديدة» وفي بعض المناطق «تتجاوز الحدود القصوى»، حيث وصلت درجات حرارة سطح البحر إلى 5 درجات مئوية فوق المتوسط.

النتائج الرئيسية المتعلقة بالمتغيرات الهيدرولوجية في أوروبا

- خلال عام 2023، شهدت أوروبا ككل هطول أمطار أكثر من المتوسط ​​بنحو 7%.

بلغ متوسط ​​تدفقات الأنهار عبر شبكة الأنهار الأوروبية، أعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر ديسمبر، مع تدفق «مرتفع بشكل استثنائي» في ربع شبكة الأنهار تقريبًا.

- شهد ثلث شبكة الأنهار الأوروبية تدفقات نهرية تتجاوز عتبة الفيضان المرتفع، و16% تتجاوز عتبة الفيضان الشديد.

النتائج الرئيسية لموارد الطاقة المتجددة

شهد العام نسبة قياسية من توليد الكهرباء الفعلي عن طريق مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا، بنسبة 43%.

أدت زيادة نشاط العواصف خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى زيادة إمكانات إنتاج طاقة الرياح فوق المتوسط.

- كانت إمكانية توليد الطاقة الكهرومائية من خلال مجرى النهر أعلى من المتوسط ​​في معظم أنحاء أوروبا خلال العام بأكمله، بسبب هطول الأمطار فوق المتوسط ​​وتدفق الأنهار.

وكانت إمكانات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية أقل من المتوسط ​​في شمال غرب ووسط أوروبا، وأعلى من المتوسط ​​في جنوب غرب وجنوب أوروبا، وفينوسكانديا.

النتائج الرئيسية للثلوج والأنهار الجليدية في أوروبا

- شهدت معظم أنحاء أوروبا أيامًا أقل من المتوسط ​​مع تساقط الثلوج، خاصة في جميع أنحاء أوروبا الوسطى وجبال الألب خلال فصلي الشتاء والربيع.

- شهدت جبال الألب فقدانًا استثنائيًا للجليد الجليدي في عام 2023، مرتبطًا بتراكم الثلوج في فصل الشتاء أقل من المتوسط ​​والذوبان القوي في الصيف بسبب موجات الحر.

- خلال عامي 2022 و2023، فقدت الأنهار الجليدية في جبال الألب حوالي 10% من حجمها المتبقي.

النتائج الرئيسية لمنطقة القطب الشمالي

- كان هذا العام هو السادس من بين أحر الأعوام المسجلة في القطب الشمالي ككل.

- بالنسبة للأراضي القطبية الشمالية، كانت هذه هي الخامسة الأكثر دفئًا، بعد عام 2022 مباشرة.

- حدثت السنوات الخمس الأكثر دفئًا المسجلة لأراضي القطب الشمالي منذ عام 2016.

- ظلت مساحة الجليد البحري في القطب الشمالي أقل من المتوسط ​​خلال معظم عام 2023.

- في أقصى حد سنوي لها في مارس، كانت المساحة الشهرية أقل بنسبة 4% من المتوسط، لتحتل المرتبة الخامسة من حيث أدنى مستوى على الإطلاق.

- في الحد الأدنى السنوي في سبتمبر، احتل المدى الشهري المرتبة السادسة الأدنى، بنسبة 18% أقل من المتوسط.

- كان إجمالي انبعاثات الكربون من حرائق الغابات من مناطق القطب الشمالي وشبه القطب الشمالي ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

حدثت معظم حرائق الغابات في مناطق خطوط العرض العليا في كندا بين شهري مايو وسبتمبر.