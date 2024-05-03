أستاذ تمويل: مبادرة ابدأ تمكن الاقتصاد المصري من تقليل «الفجوة الدولارية»

قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ مبادرة ابدأ من المبادرات الفردية التي أطلقتها الرئاسة، وتعمل على الدمج بين خطة التمكين الاقتصادي ومبادرة حياة كريمة.

هدف «ابدأ» خلق كيانات اقتصادية قوية

وأضاف باغة، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنّ الهدف من مبادرة ابدأ الاهتمام بالمشروعات الصناعية التي تمنح قيمة مضافة مرتفعة بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ تسعى الدولة من إطلاق المبادرة إلى العمل على خلق كيانات اقتصادية قوية، يمكنها توفير منتج وطني يمكنه المنافسة على مستوى عالمي.

المبادرة تمكن الدولة من مواجهة الفجوة الدولارية

وتابع باغة، أن المبادرة شبابية رئاسية هدفها إحداث الاستدامة للاقتصاد المصري، والتأكيد على توطين الصناعات الحديثة التي يمكن للدولة المصرية المنافسة فيها بشكل عالمي، والتعامل مع الفجوة الدولارية المقدرة بـ50 مليار دولار.

وواصل: «مهما قللنا من فاتورة الاستيراد، فإننا مازلنا نعاني من مشكلة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمواد نصف المصنعة، وحل المشكلة سيكون من خلال تعميق المنتج المحلي».