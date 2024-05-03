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«التضامن» تبحث تنظيم وحوكمة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مصر

كتب:

كريم روماني
09:24 م | الجمعة 03 مايو 2024
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع فريق عمل الإغاثة ومديري مديريات التضامن وشركاء المجتمعي المدني لتنظيم وحوكمة دعم الأشقاء الفلسطينيين بمصر بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة

وأشارت وزيرة التضامن في تقرير، إلى وجود جهود مكثفة للفرق اللوجستية بالهلال الأحمر المصري على مدار الساعة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر البري الرابط مع الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكدت أن الجمعية الشرعية الرئيسية أطلقت قافلتين إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تضم مساعدات غذائية ومواد إنسانية بقيمة 28.5 مليون جنيه، لافتة إلى استمرار عمل متطوعي الهلال الأحمر المصري في تقديم كافة الخدمات الطبية والإغاثية والدعم النفسي بمركز تقديم الخدمات الإنسانية بمحافظة شمال سيناء.

تقديم كافة الخدمات الطبية والإغاثية

وفي سياق متصل، أكد الهلال الأحمر المصري، أنه على مدار الساعة يعمل المتطوعون على تقديم كافة الخدمات الطبية والإغاثية بجانب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي وذلك بمركز تقديم الخدمات الإنسانية بمحافظة شمال سيناء، الذي أنشئ منذ بداية الأحداث بقطاع غزة، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للأشقاء من قطاع غزة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.