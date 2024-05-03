«التضامن»: ربط برامج التمكين الاقتصادي ببيانات أسر «تكافل وكرامة»

راجعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع فريق عمل برنامج فرصة، آليات ربط برامج التمكين الاقتصادي ببيانات الأسر الشابة في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وخريجي دور الرعاية من أبناء مصر، لضمان مصدر مستمر لسبل العيش.

وأشارت في تقرير لها، إلى التعاون مع مؤسسة الاحتضان في مصر، لعقد لقاء لتقييم الدليل الشامل للدعم النفسى للأسر الكافلة، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات ومؤسسات العمل الأهلي والمهتمين بمنظومة الكفالة.

صندوق عطاء للاستثماري الخيري

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ صندوق عطاء للاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة نفذ تدريبات للميسرات على المنهج التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمحافظة المنيا لتنمية المهارات المعرفية لذوي الإعاقة وعيشهم باستقلالية.

وفي سياق متصل، اجتمعت نيفين القباج، مع فريق الأصول بالوزارة، لمراجعة موقف تسجيل وإشهار أصول الوزارة، وتعظيم استثمار بعض منهم لصالح تنمية موارد البرامج الاجتماعية.

وتعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، لتطوير تجربة إتاحة السينما لذوي الإعاقات البصرية، ومؤكدة أن المشاركة في الأعمال الفنية والاستمتاع بها حق لذوي الإعاقة.