«التضامن» تعلن إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة بالنظام الإنشائي في سيوة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي، باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة، وذلك في قرية أغورمي بسيوة، بالتعاون مع الجهاز المركزي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

أكدت «القباج» أن ذلك يأتي في إطار اعتماد الوزارة لاستراتيجيات بناء صديقة للبيئة وحرصا على مواكبة الاتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات كجزء من الخطة العالمية لمجابهة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة، إذ تسعى الوزارة إلى الترشيد في استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة، ودعم المشاريع صديقة البيئة.

النظام الإنشائي الصديق للبيئة

جدير بالذكر أن النظام الإنشائي الصديق للبيئة يتميز بكونه بديلا عن الخرسانة المسلحة وقائم على استخدام مادتين طبيعيتين الخشبة التربة الطبيعية المعالجة المثبتة، إذ يجري استبدال الهيكل الخرساني للمبنى بهيكل خشبي، وجرى استخدام خشب الجزوارينا وهو من أكثر الأشجار انتشارا بمصر، لقدرته على تحمل المناخ الجاف والحار، فضلا عن إمكانية ريه بمياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا، فهو اختيار مثالي للإنشاء منخفض التكلفة، ويجري تشكيل وصب حوائط المبنى باستخدام التربة الطبيعية، وذلك بديلا عن حوائط الطوب بأنواعه، وبعد ذلك يجري عمل طبقات البياض الداخلي والخارجي بخلطة مكونة من التربة الطبيعية المعالجة، وذلك بديلا عن البياض الأسمنتي العادي.

استخدام المواد الطبيعية في الإنشاء

ويعد المبنى كاملا صديقا للبيئة، إذ تستخدم المواد الطبيعية في الإنشاء ولا يسبب أي انبعاث لثاني أكسيد الكربون، فيوفر جوا صحيا داخل المبنى، كما أن المبنى يعد موفرا للطاقة، حيث إن مدة التنفيذ المطلوبة أقل بكثير من المطلوبة لإنشاء مبنى مماثل من الخرسانة نصف الوقت تقريبًا، كما أنه يتميز بنظام إنشائي بسيط لا يتطلب معدات ثقيلة ومكلفة ويمكن تدريب العمالة العادية وأهالي القرى، فهو يساعد على إيجاد فرص عمل، كما أن إجمالي تكلفة إنشاء مبنى أقل من تكلفة إنشاء نفس المبنى باستخدام نظام الخرسانة المسلحة.