تفاصيل مزايدات ومناقصات محافظة الإسكندرية في مايو.. أبرزها مطاعم وكافتيريات

أعلنت محافظة الإسكندرية عن طرح عدد من المزايدات والمناقصات العلنية خلال شهر مايو الجاري، من أجل استغلال مطاعم وكافتيريات على البحر.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مزايدات محافظة الإسكندرية في شهر مايو حسب الإعلان الرسمي.

مناقصة في جلسة يوم الثلاثاء 14/5/2024

1 .عملية تنفيذ أعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية، في مناقصة عامة ذات المظروفين الفني والمالي.

_قيمة التأمين مبلغ 350 جنيها.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

مزايدات استغلال مطاعم وكافتيريات على بحر إسكندرية

في جلسة يوم الأربعاء 15/5/2024 تٌبرز المزايدة العلنية العامة لاستغلال مطعم وكافيتريا السلسلة بنطاق حي وسط.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 3 ملايين جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 5 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

وفي جلسة يوم الخميس 16/5/2024 المزايدة العلنية لاستغلال مطعم وكافيتريا مبنى ستانلي «الجزء العلوي»، بنطاق حي شرق.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 3 ملايين جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 5 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

وتختتم في جلسة يوم الأحد 19/5/2024 المزايدة العلنية العامة لاستغلال مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق.

- قيمة التأمين المؤقت مبلغ 2 مليون جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.