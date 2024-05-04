أستاذ علوم سياسية: ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز الـ5% من إجمالي سكان القطاع

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ أعداد شهداء غزة يتجاوز الـ 35 ألف شخص، فضلا عن المصابين الذين تجاوز عددهم 85 ألف، والنسبة تصل إلى أكثر من 5% من إجمالي سكان قطاع غزة.

غارات متعددة على رفح الفلسطينية

وتابع «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»: «المشاهد الدموية جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة يدمى لها القلب، ورفح الفلسطينية شهدت أكثر من غارة أمس ولم يبقَ مكان لأي تعرض لقصف يومي وتوديع لشهداء».

تنكر أمريكا للمقابر الجماعية

وأكد أستاذ العلوم السياسية: «مشهد اكتشاف المقابر الجماعية مهول ولكن الغريب تنكر أمريكا لهذا وكأنهم لم يروها، رغم إخراج أكثر من 300 شهيد في خان يونس بمقبرة جماعية وجزء منهم وجد مكبلاً، ما يدل على أنَّ القرارات الدولية مجرد شعارات وإسرائيل مستمرة بجرائمها التي لا تصنع سوى الكراهية».