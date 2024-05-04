وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سُبل وقف الحرب على غزة

‏التقى وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم، على هامش فعاليات الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، عبر منصة «إكس».

بانجول

سامح شكرى يلتقي بنظيره الايرانى أمير عبد اللهيان علي هامش فعاليات الدورة ال١٥ لمؤتمر القمة الاسلامى…تطرق الجانبان الي اهم الموضوعات علي المطروحة علي جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل انهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى @IRIMFA_AR pic.twitter.com/2GXJ0nqXQ8 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 4, 2024

أكد «أبوزيد» أن الجانبين تطرقا إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسُبل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.