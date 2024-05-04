وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سُبل وقف الحرب على غزة
كتب:
أحمد عادل موسى
02:57 م | السبت 04 مايو 2024
شكري مع نظيره الإيراني
التقى وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم، على هامش فعاليات الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، عبر منصة «إكس».
بانجول— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 4, 2024
سامح شكرى يلتقي بنظيره الايرانى أمير عبد اللهيان علي هامش فعاليات الدورة ال١٥ لمؤتمر القمة الاسلامى…تطرق الجانبان الي اهم الموضوعات علي المطروحة علي جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل انهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى @IRIMFA_AR pic.twitter.com/2GXJ0nqXQ8
أكد «أبوزيد» أن الجانبين تطرقا إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسُبل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.