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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سُبل وقف الحرب على غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
02:57 م | السبت 04 مايو 2024
شكري مع نظيره الإيراني

شكري مع نظيره الإيراني

‏التقى وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم، على هامش فعاليات الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، عبر منصة «إكس».

أكد «أبوزيد» أن الجانبين تطرقا إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسُبل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

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