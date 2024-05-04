بتقنية 360 درجة.. بث مباشر لقداس عيد الميلاد من كاتدرائية جميع القديسين

تُتيح كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، اليوم، فرصة استثنائية للمشاركة في احتفالات عيد القيامة المجيد، من خلال بثّ القداس مباشرةً على قناة يوتيوب التي تسمى «الكنيسة الأسقفية بمصر Episcopal diocese of Egypt»، وذلك باستخدام تقنية تصوير 360 درجة.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ الكاتدرائية، حيث تُتيح للمشاهدين تجربة غامرة وكأنهم يتواجدون داخل الكاتدرائية ويشاركون فعاليات العيد بأنفسهم، وذلك من خلال قطاع الإعلام بإبراشية الكنيسة الأسقفية بمصر.

ويهدف قطاع الإعلام إلى تمكين الكنيسة الأسقفية بمصر، من خلال ممارسة دورها الإعلامي والثقافي وإنشاء جسر مع المجتمع فيه تتمكن الكنيسة من نشر رسالتها وإيمانها عن طريق الوسائط المتعددة والممثلة في المركز الإعلامي والمكتب الصحفي ودار النشر الأسقفية والمراكز الثقافية، بما يساهم في تحقيق رؤية الكنيسة الأسقفية «كنيسة حية.. لمجتمع أفضل».