«الإسعاف» تكشف خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وتضمنت تخصيص 414 مركبة إسعافية لتأمين قداس عيد القيامة المجيد، وتخصيص 335 مركبة إسعافية لتأمين رواد 334 حديقة ومنتزه، مع وضع كامل الأسطول الإسعافي بكل أرجاء الجمهورية في وضعية التأهب، بإجمالي 2377 مركبة إسعافية مخصصة للعمل كوحدة عناية مركزة متنقلة.

الخط الساخن «123»

أكد «رشيد» في بيان، انتظام العمل بالخط الساخن «123» التابع لهيئة الإسعاف المصرية لتلقي كل الاستغاثات الإسعافية على مدار 24 ساعة، إضافة إلى انتظام العمل بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وكفاءة عمل خطوط الربط اللاسلكي مع الأجهزة المعنية كالنجدة والدفاع المدني والمرور لتوفير وتنسيق الدعم في حالات الطوارئ.

كما تضمنت خطة التأمين الدفع بلنشي إسعافي لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية، ولنشين في نطاق محافظة الجيزة، و7 لنشات موزعة بين أسوان، الأقصر وأسنا، لخدمة رواد المراكب السياحية والبواخر النيلية.

انتظام العمل بأسطول حضّانات هيئة الإسعاف المصرية

أوضح انتظام العمل بأسطول حضّانات هيئة الإسعاف المصرية المتنقل والمخصص لنقل الأطفال المبتسرين حديثي الولادة، وعلى مراعاة توفيرخدمات النقل غير الطارئة لمرضى الغسيل الكلوي.

و أعلن الدكتور عمرو رشيد، تدشين غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الإسعاف المصرية، وتتولى متابعة كل الأحداث على مدار الساعة وبشكل لحظي، إضافة إلى عملها على تذليل كل العقبات التي قد تعرقل تقديم خدمة إسعافية لائقة للمواطن بتنسيق تام مع قطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان، وكل الأجهزة المعنية.