مسلمون يشاركون الأقباط احتفالات عيد القيامة بتوزيع لحوم في أسيوط

ساعات قليلة وينتهي الصوم الكبير ليحتفل الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، ما دفع أهالي قرية منشأة البكاري مركز القوصية بمحافظة أسيوط، إلى ذبح عجل بقري للاحتفال بالعيد تحت شعار «عيدنا عيدكم»، بعد انقطاع دام 55 يومًا عن أكل اللحوم، ليبدأ الأقباط في الاحتفال ويعودون إلى تناول اللحوم المشوية والمطبوخة.

مبادرة «عيدنا عيدكم»

الشيخ علاء مكرم أحد المشاركين في مبادرة «عيدنا عيدكم»، يروي لـ«الوطن» تفاصيل المبادرة التي أطلقها الأهالي من مسلمين وأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، إذ تلقى «علاء» مكالمة هاتفية من أحد أهالي القرية الأقباط، يطلب منه شراء ذبيحة بسعر مخفض لذبحها قبل العيد، فخطرت بباله فكرة شراء الذبيحة وتوزيعها على المحتاجين لوجه الله، خاصة أنّ البعض قد لا يمتلك ثمن كيلو اللحم: «عرضت الفكرة على عمدة منشأة البكاري معتز محمد، فقال لي دي مبادرة جميلة وشعور نبيل، واتصلنا بأخواتنا المسلمين والأقباط في مصر والكويت عشان يشاركونا المبادرة دي».

نحو 84 ألف جنيه، جمعها المشاركون في المبادرة لشراء العِجل، وهم ثلاثة من الأقباط؛ جورج حنا ومجدي صبحي، ووائل منير، وبمساعدة وإشراف عمدة القرية معتز محمد منير وشقيقه منير محمد منير والشيخ علاء مكرم: «اتفقنا أننا مع بعض هنلم التبرعات، ومفيش واحد كلمناه وقفل الباب في وشنا، والتبرعات كانت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وفي الكنيسة شارك معانا الأب اثناسيوس عزير والأب شنودة سمير، والأب موسى شاكر».

توزيع 140 كيلو لحم على الأخوة الأقباط

كانت الكمية الأكبر من لحم العِجل من نصيب الأخوة الأقباط، فيما جرى توزيع الباقي على المحتاجين من المسلمين، إذ كان العجل يزن نحو 500 كيلوجرام قائم، ويقول الشيخ «علاء»: «اللحمة كلها اتوزعت إمبارح بالكامل، أخواتنا الأقباط خدوا 140 كيلو، والمسلمين خدوا 60 أو 70 كيلو، وكله كان على المحتاجين بس».

كانت هذه المبادرة لها وقع طيب في نفوس المسلمين والأقباط، ودفع أهالي القرية إلى الاستعداد للمشاركة في مثل هذه المبادرات سواء في أعياد المسلمين أو الأقباط: «إحنا دخلنا السرور والفرحة في نفوس المسلمين والأقباط في القرية وكلنا واحد، وعايزين نشجع الناس تعمل كده لأنّ دي أول مبادرة من نوعها في محافظة أسيوط».