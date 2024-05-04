بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القيامة الليلة

تحتفل الطوائف المسيحية في مصر التي تتبع التقويم الشرقي، الليلة، بقداسات عيد القيامة المجيد 2024، وسط حضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

عيد القيامة المجيد

ويصلي الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس الاحتفال بعيد القيامة 2024 مساء يوم السبت 4 مايو، بكنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر، بحضور ممثل عدد من الشخصيات العامة.

وفي سياق متصل، ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، وتأمل الأب البطريرك في كلمات يسوع السبع على الصليب، مركزًا على الكلمات الثلاث الأولى، التي قيلت قبل حلول الظلمة.

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القيامة غدا

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، غدا الأحد 5 مايو بعيد القيامة المجيد واستقبال المهنئين بالعيد من أبناء الكنيسة الطوائف المسيحية الأخرى.

كما تحتفل الكنيسة الأسقفية بعيد القيامة المجيد الساعة السابعة مساء اليوم، إذ يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية، قداس عيد القيامة 2024، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.