طرح استغلال 5 شواطئ في الإسكندرية قبل موسم الصيف.. الأسعار والمواعيد

أعلنت محافظة الإسكندرية عبر الإدارة العامة للشؤون المالية إدارة التعاقدات عن طرح تأجير 5 شواطئ من شواطئ الإسكندرية، خلال مٌزايدات علنية قبل انطلاق فصل الصيف، تسهيلا على المٌنتفعين في تأجير الشواطئ لاستغلالها مع بداية الموسم الصيفي.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طرح 5 شواطئ في الإسكندرية للمُزايدة العلنية قبل الصيف، من حيث المواعيد والأسعار، بحسب الإعلان الرسمي من قبل محافظة الإسكندرية.

تأجير شاطئ شهر العسل العام

تبدأ عمليات شواطئ الإسكندرية في جلسة الاثنين 20/5/2024 عبر المزايدة العلنية العامة لاستغلال شاطئ شهر العسل العام بنطاق حي العجمي.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 50 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

تأجير شاطئ إسكندرية الغربي

وفي جلسة الاثنين 20/5/2024 تتم المزايدة العلنية العامة لاستغلال شاطئ شط إسكندرية الغربي خدمة بنطاق حي العجمي.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 20 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيها، بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

تأجير شاطئ جليم العام

وفي جلسة الثلاثاء 21/5/2024 تتم المزايدة العلنية العامة لاستغلال شاطئ جليم العام بنطاق حي شرق.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 50 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيها، بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

تأجير مساحة شاطئية في برج العرب

وفي جلسة الثلاثاء 21/5/2024 تتم المزايدة العلنية العامة لاستغلال المساحة الشاطئية بطول 150 مترا بالكيلو 5.34 بنطاق برج العرب.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 15 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيها، بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

تأجير شاطئ كرير الشرقي

وتختتم مزايدات شواطئ الإسكندرية في جلسة الأربعاء 22/5/2024 عبر المزايدة العلنية العامة لاستغلال شاطئ كرير الشرقي خدمة بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت مبلغ 20 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيها، بخلاف ضريبة القيمة المضافة.