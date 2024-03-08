إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في «الويك إند» بسبب تحسن الطقس (فيديو)

عاد المصطافون إلى شواطئ الإسكندرية مُجددا في «الويك إند»، مع عطلة نهاية الأسبوع، وقبل بداية فصل الصيف رسميا مُستغلين تحسن الطقس، تزامنا ذلك التوقيت مع نوة الحسوم إلا أن تأثير النوة غاب وحضر تحسن الجو.

رصدت عدسة «الوطن» تواجد عدد جيد من المواطنين على شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة عقب انتهاء صلاة الجمعة، منهم من اكتفى بالتواجد على المساحة الرملية وآخرون استغلوا ارتفاع درجات الحرارة وهربوا إلى مياه البحر للاستمتاع.

طقس الإسكندرية اليوم

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم مع إجازة عطلة نهاية الأسبوع «الويك اند»، موضحين أن الطقس معتدل نهارا فيما تعود الأجواء الباردة ليلا.

إقبال على شواطئ الإسكندرية

وأوضحت غرفة عمليات الإسكندرية، إن المدينة الساحلية شهدت إقبالا على الشواطئ اليوم نتيجة كثرة رحلات اليوم الواحد للمدينة الساحلية.

تحذير من تقلب طقس الإسكندرية اليوم

وحذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، من الانخداع من طقس الإسكندرية اليوم إذ سجلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، مع إمكانية سقوط أمطار خفيفة في أي وقت كما أن الأمر سيزداد سوءا ليلا نتيجة انخفاض كبير في درجات الحرارة تصل إلى 12 درجة مئوية.