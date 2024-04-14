شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال المواطنين تزامنا مع موجة الطقس الحارة
كتب:
كيرلس مجدى
11:32 م | الأحد 14 أبريل 2024
موجة حارة تضرب الإسكندرية
تضرب الإسكندرية، موجة حارة في أول أيام بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك غدا الاثنين، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 50%، لمدة 5 أيام.
موجة حارة تضرب الإسكندرية
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الإسكندرية تشهد موجة حارة شديدة بدءاً من غدا الاثنين، وتزداد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ثم تعاود إلى معدل منخفض نسبي يومي الخميس والجمعة.
يومان حاران في الإسكندرية
وتوقعت الأرصاد الجوية أن يصل ذروة ارتفاع الحرارة على الإسكندرية يومي الاثنين والثلاثاء:.
- الثلاثاء: 29 درجة العظمى
- الأربعاء: 31 درجة العظمى وهو أعلى معدل في درجات الحرارة.
- الخميس والجمعة: 25 درجة العظمى.
استعدادات شواطئ الإسكندرية خلال الموجة الحارة
تلك الأجواء الحارة تعكس احتياجات المواطنين إلى الشواطئ التي بدأت تستعد لاستقبال الزائرين وأبناء المدينة، منذ عيد الفطر حتى الأيام التي تليها إذ بدأ العد التنازلي لموسم الصيف.
وبحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإنه تم رفع أعمال رفع الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين على طول الكورنيش، وتكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة علي طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.
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