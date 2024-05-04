خبير نظم معلومات يكشف طريقة لمنع فيسبوك من التحكم في نشر الصور والفيديو

أكد المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، أن التحديث الجديد الذي تم خلال الساعات القليلة الماضية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتحكم في إدارة الصور والفيديوهات الخاصة ويقوم بنشرها على السوشيال ميديا، موضحا أنه يمكن للشخص أن يقوم بمنع تلك التحديث من خلال الإعدادات، حتى لا يقوم فيسبوك بنشرها دون علمه.

فيسبوك يحب النشر الكثير

تابع «أبو جمرة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الستات ما يعرفوش يكذبوا» المذاع عبر قناة cbc، تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أنه أثناء تشغيل التطبيق يكون الشخص هو المتحكم في كل شيء، :«فيسبوك بيحب ينشر كثير، لأن كل ما ينشر حاجات كثيرة كل مافي ناس بتعلق وتتفاعل بانتشار وبيستفاد بفلوس أكثر».

ثقافة التأمين الرقمي

تابع «خبير نظم المعلومات»، أن أي شخص يستطيع التحكم في أي تطبيق، بأن يمنع أو يسمح بمشاهدة الصور والفيديوهات الخاصة به، قائلا: «الناس ضروري لابد ون يكون لديها ثقافة التأمين الرقمي، زي ما أنا اعرف أأمن نفسي في الشارع، يبقى لازم أأمن نفسي في فيسبوك».