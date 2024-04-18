بخطوات بسيطة.. أسهل طريقة لإخفاء عدد الإعجابات على منشورات «فيس بوك»

يلاحظ العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهور بعض المنشورات دون تحديد عدد التفاعلات الموجودة عليها، باختلاف أنواعها دون معرفة سبب أو طريقة ذلك

طريقة إخفاء عدد الإعجابات على منشوراتك

نقدم لك في مجموعة من الخطوات البسيطة الطريقة الرسمية من موقع فيسبوك لإعدادات حسابك وتفعيل هذه الميزة

أولا، يتم تفعيل هذه الخاصية من خلال تطبيق فيسبوك على الهاتف المحمول ويجب التأكد من تحديث التطبيق لآخر إصدار من خلال البحث باسم التطبيق على google play لمستخدمي أندرويد وعلى app store لمستخدمي هواتف أيفون

ثم من حسابك تذهب إلى خانة الإعدادات والخصوصية settings & privacy ونختار الإعدادات settings.

تأتي الخطوة الثالثة في الضغط على خيار «تفضيلات التفاعلات Reaction preferences»، الذي يظهر بعده خيارين ولكل منهما استخدام مختلف:.

الأول هو «على منشورات الآخرين on posts from others» وبتفعيل هذا الخيار لا يمكنك رؤية عدد الإعجابات والتفاعلات على منشورات الآخرين في المجموعات والصفحات لكن يمكنك رؤيتها في reels وmarket place

أما الخيار الثاني « على منشوراتك on your posts» وهو الأساس في الميزة وبتفعيله لا يستطيع أحد رؤية عدد الإعجابات والتفاعلات على المنشورات الخاصة بك على حسابك الشخصي

الهدف من هذه الخاصية

وتعد هذه الخاصية مهمة للغاية الهدف منها التركيز على المحتوى وجودته دون النظر إلى التفاعل والأرقام لتشجيع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التركيز على المحتوى الفعال المهم ودعمه