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دراما المتحدة

ضبط متهم بالاستيلاء على حسابات المواطنين على فيس بوك في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
01:24 م | الأحد 21 أبريل 2024
حبس _ صورة تعبيرية

حبس _ صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاستيلاء على الحسابات الخاصة بالمواطنين على فيس بوك، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وهاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات