«الزهار»: الاحتفالات بالأعياد الدينية والوطنية تعكس علاقة قوية بين الجميع

حرص الدكتور محمد عبد الحميد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، على حضور الاحتفال الذي أقامته الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة، ومشاركة الدكتور جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية.

وقدم «الزهار» التهنئة بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات بالأعياد الدينية والوطنية التي تملأ البلاد، تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة، ويوجه رسالة للعالم أجمع، بأن مصر بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار.

شهد الاحتفال، حضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين ورجال الدولة والدبلوماسيين، وكبار الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، من بينهم المستشار محمود فوزي مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، ولطفي لبيب، وغيرهم.