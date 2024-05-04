رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ القليوبية يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة

كتب:

حسن صالح
04:32 م | السبت 04 مايو 2024
احتفالات الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة

احتفالات الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قداس الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة لمشاركة الأخوة المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله القس الدكتور أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وجاءت الاحتفالية بحضور كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي محافظ القليوبية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة ووفود من رجال الصحافة والإعلام والفنانين والأزهر والأوقاف.

التهنئة لجموع الشعب المصري

وتتقدم محافظة القليوبية بالتهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بهذه المناسبة. 

أكد الهجان أن العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار

الإخوة والتلاحم بين المصريين

وأكد المحافظ فخره واعتزازه بعلاقة الإخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، التي أصبحت نموذجا يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله لنكون جميعاً يداً واحدةً من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مِصْرَ جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.

اقرأ المزيد:

بهجة واحتفالات في كنائس القليوبية بعيد الميلاد.. والمحافظ: المصريون نسيج واحد

كنائس القليوبية تحتفل بقداس عيد الميلاد.. والمحافظ: روح المحبة تعم مصر

محافظ القليوبية يستقبل وفدا من كنائس المحافظة للتهنئة بعيد الأضحى

وفد كنائس القليوبية يهنئ القيادات بعيد الفطر المبارك: الوحدة الوطنية راسخة

حملات لتأمين وتنظيف محيط كنائس القليوبية استعدادا لعيد الميلاد المجيد 

كنائس القليوبية بلا مصلين والمحافظ يوجه التهاني قبيل القداس

كنائس القليوبية تحدد أعداد المشاركين في قداس عيد الميلاد

كنائس القليوبية تفتح أبوابها للمصلين بخطة مواجهة كورونا

كنائس القليوبية ترفع شعار "الوحدة ترسم مستقبل مصر" في عيد القيامة

مدير أمن القليوبية يتفقد خدمات تأمين كنائس قليوب
بقلم حسن صالح