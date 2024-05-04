محافظ القليوبية يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قداس الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة لمشاركة الأخوة المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله القس الدكتور أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وجاءت الاحتفالية بحضور كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي محافظ القليوبية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة ووفود من رجال الصحافة والإعلام والفنانين والأزهر والأوقاف.

التهنئة لجموع الشعب المصري

وتتقدم محافظة القليوبية بالتهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بهذه المناسبة.

أكد الهجان أن العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار

الإخوة والتلاحم بين المصريين

وأكد المحافظ فخره واعتزازه بعلاقة الإخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، التي أصبحت نموذجا يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله لنكون جميعاً يداً واحدةً من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مِصْرَ جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.