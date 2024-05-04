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محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

كتب:

اسلام فهمي
05:27 م | السبت 04 مايو 2024
محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

بعث محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية لتهنئته بعيد القيامة المجيد، كما هنأ جميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاثة وجميع الأخوة المسيحيين، معربا عن خالص دعواته لله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عمق الترابط بين نسيج الأمة ووحدة الشعب المصري إعلاءً لقيمة المواطنة في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

محافظ المنيا يهنئ الأخوة الأقباط

كما تقدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بخالص التهنئة لأخوة الأقباط في المحافظة، بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا من الله عز و جل أن يعيده عليهم بالخير، وأن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

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بقلم اسلام فهمي