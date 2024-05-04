وزير الخارجية ونظيره البنجلاديشي يتفقان على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الدكتور حسن محمود، وزير خارجية بنجلاديش، اليوم، وذلك علي هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في جامبيا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى ترفيع تلك العلاقات عن طريق تطوير أطر التعاون في مختلف المجالات.

تعزيز التعاون بين البلدين

كما أعرب الوزيران عن تطلعهما لتعزيز أواصر التعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف، لا سيما وأن البلدين يتمتعان بعضوية عدد من المنظمات والتجمعات، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الدول الثمان النامية، وحركة عدم الانحياز.

وأعرب «شكري» عن اهتمام مصر بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة بالمناطق الاقتصادية الحرة بمصر، وتحديدا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس؛ لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة ومتنوعة.

كما ثمن وزير الخارجية، دور بنجلاديش الإنساني من خلال تحمل عبء استضافة أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، معربا عن دعم مصر في هذا الصدد، من خلال إسهامات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والأزهر الشريف.

وكشف أبو زيد، بأن جانبا من اللقاء تناول مجالات التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية، إذ أشاد الوزيران بمستوى التنسيق والتعاون على النحو القائم.

تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والجهود المصرية الرامية إلي حلحلة الأزمة، فضلا عن التوترات في إقليم البحر الأحمر وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدوليين.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور للحفاظ على وتيرة التواصل بين الجانبين، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك ضمن الأطر متعددة الأطراف.