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خبير اقتصادي: رفع «فيتش» تصنيف مصر الائتماني يفتح آفاقا استثمارية جديدة

كتب:

محمد عزالدين
06:40 م | السبت 04 مايو 2024
الدكتور مدحت نافع

الدكتور مدحت نافع

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا لآفاق أكثر إيجابية، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن تغيير «فيتش» نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري، أمر إيجابي، كما أن مصر تعمل على إعادة تقييم مديونيتها الفترة الحالية.

جذب وفتح آفاق استثمارية

وتابع: تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» يدعو للتفاؤل وبمثابة دعاية للاقتصاد المصري بصورة مجانية، لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر.

تحسين التصنيف الائتماني

وأكمل: «تحسين التصنيف الائتماني يعود بالنفع على المواطن، حيث يمكن للدولة ضخ ميزانية كبيرة في مجالات الحياة مثل التعليم والصحة وحياة كريمة وتكون نتائجه إيجابية».

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