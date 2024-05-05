لو شغال فري لانسر واتنصب عليك.. كيف تتصرف قانونيا؟

يقع بعض أصحاب الأعمال الحرة في فخ النصب عليهم من العملاء الذين يعملون على تنفيذ أعمال لهم، ما يضعهم في مشكلة كيفية تحصيل مقابل أعمالهم، وشرح خبير قانوني التصرف حال حدوث مثل هذا الموقف.

عمرو عبد السلام المحامي، قال إنه يجب على رواد الأعمال الحرة مثل مقدمي خدمات البرمجة والموشن جيرافيك وغيرها، أن ينشئوا عقدا فيما بينهم وبين العميل يكون إليكترونيا يتضمن شروط الخدمة المقدمة وتفاصيلها، وأيضا إضافة شرط جزائي في العقد حال تخلف العميل عن الدفع.

جنحة نصب

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال تنصل المنتفع بالخدمة من دفع مقابل الخدمة كليا أو جزئيا، أن يحرر مقدم هذه الخدمة محضر نصب ضد الشخص الذي تنصل من أداء الخدمة، بموجب العقد الإليكتروني المبرم بينهم، وذلك ليتم مجازاته جنائياً عن ما اقترفه .

دعوى أمام المحاكم المدنية

وأوضح المحامي أن رفع الدعوى جنائيا على المتهم لا يغُل يد صاحب الخدمة، على أن يقاضي نفس الشخص مدنيا أمام المحاكم المدنية، حتى يتسنى له محاسبته على ما فاته من كسب وما أصابه من ضرر نتيجة عدم اكتمال التعاقد.