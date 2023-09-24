أمين المرأة بالحزب الناصري توضح شروط حق الانتخاب: ألا يكون عليه حكم جنائي

قالت المحامية مها أبوبكر، أمين المرأة بالحزب الناصري، إنه يحق لأي مواطن مصري بلغ 18 عاما، الانتخاب بشرط إدراج اسمه بقواعد الانتخابات «بمعنى أدق الجمعية العمومية للشعب»، موضحة أن شروط الإدراج هي عدم حصول المواطن على حكم خاص بجناية أو حكم يمس الشرف أو الأمانة، وألا يكون قضى فترة حجر أيا كان السبب، فضلا عن عدم حصوله على حكم بالإفلاس، إلى جانب كون المواطن عاقلا وراشدا.

حق الترشح أو الانتخاب لا ينفصلان

وأضافت «أبوبكر»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سالي شاهين وسناء منصور عبر فضائية «dmc»، أن المبدأ الدستوري ينص على أن حق الترشح أو الانتخاب لا ينفصلان، فنفس الشروط تنطبق على المواطن سواء المترشح أو المنتخب، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات منوط بها إدارة العملية الانتحابية حسب القانون والدستور، ومسؤولة عن تنقية الجمعية العمومية للشعب.

طريقة التعرف على تفاصيل الانتخاب

وتابعت، أن الجمعية العمومية للشعب تتواجد في سجلات متعلقة بوزارة الداخلية، ومن حق أي مواطن الكشف لمعرفة حقه وإمكانيته في الانتخاب أم لا، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي من تحدد طرق تعرف المواطن على تفاصيل الانتخاب من حيث اللجنة ورقمها ورقم الكشف ومكان الانتخاب وهكذا.