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استشهاد أم وطفليها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق غزة

كتب:

حسن سمير
08:40 م | السبت 04 مايو 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، باستشهاد أم وطفليها في قصف للاحتلال على حي الزيتون شرق غزة.

 

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