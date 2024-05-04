استشهاد أم وطفليها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق غزة كتب: حسن سمير 08:40 م | السبت 04 مايو 2024 غزة - أرشيفية أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، باستشهاد أم وطفليها في قصف للاحتلال على حي الزيتون شرق غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إسرائيل ترتكب 3 مجازر جديدة في قطاع غزة واستشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 41 آخرين الصحة الفلسطينية: غزة تعيش كارثة صحية غير مسبوقة أستاذ علوم سياسية: ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز الـ5% من إجمالي سكان القطاع وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سُبل وقف الحرب على غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير