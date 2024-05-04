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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إسرائيل ترتكب 3 مجازر جديدة في قطاع غزة واستشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 41 آخرين

كتب:

أحمد العانوسي
07:02 م | السبت 04 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- إسرائيل ترتكب 3 مجازر جديدة فى قطاع غزة واستشهاد 32 فلسطينياً وإصابة 41 آخرين

- الاحتلال يهدم منزلاً بالجرافات ويقتل شابين ويجرف الأشجار ويدمر البنية التحتية فى «طولكرم»

- «متبقيات المبيدات».. الطريق إلى غذاء آمن للمواطنين

- بتوجيهات رئاسية.. مصر تكثف الإسقاط الجوى للمساعدات على شمال غزة

- نقل عشرات الأطنان من المواد الغذائية والإغاثة العاجلة بالتزامن مع استمرار الجهود للوصول إلى هدنة

- «الأعلى للجامعات»: بدء عمل «مكتب تنسيق الثانوية» مطلع يوليو

- «الرى»: ٣٤٢ مشروعاً بتكلفة ٣٥ مليار جنيه لتوفير حياة كريمة لمواطنى الصعيد

- نرفع كفاءة البنية التحتية للحماية من السيول ونحمى جوانب النيل

- تدريب مكثف للعاملين بملف التصالح على مخالفات البناء لبدء العمل بالقانون

الصفحة الثانية

- خطة التأمين الطبى لـ«عيدى القيامة وشم النسيم»: غرفة طوارئ وفرق للتدخّل السريع.. وتكثيف الرقابة على بيع الأسماك المملحة والمدخّنة

- مكافحة الحشرات فى الحدائق والمتنزهات.. وتوفير سيارات الإسعاف بأماكن الزحام والتجمّعات طوال الـ24 ساعة.. وإتاحة مصل البوتيوليزم الخاص بحالات التسمّم الغذائى والطعوم الكبدية

- «الإنجيليون» يحتفلون بعيد القيامة المجيد.. و«زكى»: ندعو لوقف سفك دماء الفلسطينيين فى قطاع غزة 

- رئيس الطائفة: نثمن جهود الرئيس السيسى لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية فى ظل التوترات الخارجية

- وزير الدفاع مهنئاً البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد: نعتز بمواقفكم الوطنية

- «التضامن»: 136 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات خلال 9 أشهر

- «القباج»: توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى

الصفحة الثالثة

- رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية فى «شرم الشيخ»

- «مدبولى» يزور واحة «تجلى» ويُثنى على المنتجات المعروضة من الزيوت العطرية والمشغولات اليدوية.. ويُجرى حواراً مع السائحين الموجودين بها

- «المالية»: نستعيد ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجياً ونتطلع للأفضل قبل نهاية 2024

- «معيط»: تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد الوطنى إلى «إيجابية» يعزز مسيرة التعافى والاستقرار والنمو ويخفف حدة الضغوط التمويلية

- «التحالف الوطنى للعمل الأهلى» يختار أعضاء أول مجلس للأمناء الأربعاء المقبل

- دعوة 36 هيئة ومؤسسة بينها 8 شخصيات اعتبارية للمشاركة فى الجمعية العمومية لاستكمال اللوائح الإدارية المنظمة لعمل التحالف فى تقديم الخدمات الخيرية

- مباحثات لتعزيز التعاون الزراعى بين مصر والأردن

- شملت تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات واستنباط الأصناف وإنتاج التقاوى

- تعاون «مصرى - بريطانى» فى الطاقة والقطاعين العام والخاص

- «المشاط»: يشمل مشروعات البنية التحتية مثل «مونوريل 6 أكتوبر والإدارية»

الصفحة الرابعة

- «متبقيات المبيدات»الطريق لغذاء آمن للمواطن

- رحلة «العينة» داخل المعمل تبدأ بـ«الطحن» وتنتهى بـ«التحليل»

- «الصاوى»: المعمل يطور طرق التحليل لتشمل 500 مبيد بمستوى فائق من الدقة

- «الجودة»: نغطى جميع الملوثات فى العالم وأجرينا 300 ألف تحليل.. ولا نسمح بحدوث أخطاء

- «رمضان»: حصلنا على الاعتماد من الهيئة الدولية بفنلندا الـFINAS

- «تجهيز العينات».. إجراء الفحص دون ذكر اسم الشركة لضمان الشفافية والحيادية

- «حسن»: الإجراءات تتم بمعايير عالمية من تسلم العينات حتى إصدار الشهادة

- مدير المعمل: نعمل بأعلى جودة.. وأسهمنا فى زيادة الصادرات الزراعية إلى 7 ملايين طن

- نتقصى نسب الملوثات الكيماوية والبيولوجية فى المنتجات الزراعية ونراقب الواردات النباتية والحيوانية للحفاظ على الصحة

الصفحة الخامسة

- «فيتش» ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى «إيجابية»

- زيادة تدفّقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة على البلاد تُعزّز التوقعات بارتفاع الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 53 مليار دولار مع تراجع صافى الدين الخارجى إلى 23.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى

- افتتاح أكاديمية السويدى وبنك التعمير والإسكان الفنية بـ«السادات»

- «المصرف المتحد» يقتنص 31% نمواً فى 2023

- بنك قناة السويس: الذكاء الاصطناعى يخدم نمو القطاع المصرفى

- «QNB الأهلى» و«صناع الخير» يقدّمان منحاً دراسية للمتفوقين

- نتائج أعمال قياسية لـ«كريدى أجريكول» بنهاية مارس

الصفحة السادسة

- البابا تواضروس الثانى يكتب: قوة محبة المسيح

- القس أندريه زكى يكتب: القيامة وبناء الشخصية.. بطرس.. من الخوف والتخبط إلى القيادة والتأثير

الصفحة السابعة

- البروفة الأخيرة.. الزمالك يبحث عن الفوز الرابع على التوالى فى الدورى أمام سموحة قبل السفر إلى المغرب.. وغياب «شلبى والمثلوثى والزنارى وشيكابالا»

- ترتيب الأوراق.. «كولر» يُعدل فى تشكيل الأهلى قبل مواجهة الاتحاد.. وأندية الخليج تطارد مصطفى شوبير

- هدية وصدمة.. تشيلسى يمنح ليفربول تذكرة «الأبطال» وتراجع ترتيب «صلاح» فى جائزة الموسم

الصفحة الثامنة

- من الدلتا للصعيد.. «المتحدة» تحتفل بشم النسيم مع ألمع نجوم الغناء.. «ليالى مصر» أصل الفن والحضارة

- للمرة الخامسة.. مغربى يروج لمعالم مصر: «أحلى مكان فى العالم»

- «أول جمباز».. «ريناد ورهف» على العهد: صداقة وبطولات

- الفن يبدأ بعد الستين.. «جاد» حقق حلمه بفيلم «الهاتف»: مثلت فيه 7 شخصيات

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بقلم أحمد العانوسي