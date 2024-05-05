سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-5-2024 بمختلف البنوك

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-5-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت، ونستعرض فيما يلي، سعر صرف العملة الكويتية بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 156.13 جنيه للبيع، و155.41 جنيه للشراء.

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بحوالي 156.06 جنيه للبيع، و155.46 جنيه للشراء.

استقرار سعر الدينار الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر 155.99 جنيه للبيع، و155.59 جنيه للشراء.

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة بحوالي 155.48 جنيه البيع، و156.28 جنيه للشراء.