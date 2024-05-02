سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2-5-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2-5-2024 حالة من الاستقرار في عدد من البنوك، ليسجل متوسط سعر نحو 155.20 جنيه للشراء، و155.65 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بحسب آخر التحديثات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 155.20 جنيه للشراء، و155.65 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 155.49 جنيه للشراء، و156.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 155.19 جنيه للشراء، و155.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي عند 155.56 جنيه للشراء، و156.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك QNB

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 155.14 جنيه للشراء، و155.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 150.95 جنيه للشراء، و153.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 145.93 جنيه للشراء، و154.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 154.81 جنيه للشراء، و155.34 جنيه للبيع.