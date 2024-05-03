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سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 3-5-2024 بمختلف البنوك

كتب:

أميرة سعد
11:28 ص | الجمعة 03 مايو 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 3-5-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت، ونستعرض فيما يلي، سعر صرف العملة الكويتية بالبنوك. 

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري بنحو 156.13 للبيع، و155.41 في حالة الشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي بنحو 155.99 جنيه للبيع، و154.96 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنحو 155.99 جنيه للبيع، و155.59 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة بنحو 155.48 جنيه للبيع، و155.99 جنيه للشراء. 

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