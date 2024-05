سر صراخ الطلاب بعد منتصف الليل أسفل منزل نعمت شفيق في أمريكا (فيديو)

ملأت أصواتهم المكان، أثناء تجمعهم بأعدد كبيرة أسفل منزل الدكتورة نعمت شفيق، رئيس جامعة كولومبيا، حيث بدأت مجموعة من الطلاب الصراخ بشكل جماعي أمام منزلها في أمريكا بعد منتصف الليل، احتجاجا على مواقفها تجاه طلاب الجامعة المحتجين دفاعًا عن غزة.

وظهر الطلاب في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إصدارهم صوت واحد معًا، يعرف هذا الصوت باسم «الصراخ البدائي»، وظل الطلاب يطلقون تلك الصرخات باستمرار لعدة دقائق، إذ أنهم اعتادوا على هذا التقليد المتبع منذ فترة، لكن في نهاية العام الدراسي.

تجمعات الطلاب وصفتها شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، بـ«المرتجلة»، وتعتبر تلك الصرخات إشارة إلى رفض الطلاب الاجراءات التي قامت بها نعمت شفيق، من أجل التصدي للمظاهرات التي تدعم فلسطين.

A long-standing tradition at Columbia is the night before finals “primal scream.” At midnight, students held an impromptu scream in front of Minouche Shafik’s residence. Finals were postponed until next week, but originally scheduled to begin tomorrow. pic.twitter.com/UyEzv0biri