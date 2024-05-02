أول تعليق من بايدن على مظاهرات الجامعات الأمريكية الداعمة لفلسطين

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على اعتصامات طلاب الجامعات الأمريكية المؤيدة للقضية الفلسطينية والرافضة لدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الأعزل في قطاع غزة، محذرا من الاحتجاجات التي تستخدم أساليب عنيفة بما في ذلك التخريب والتعدي على ممتلكات الغير وإجبار الطلاب على إلغاء الفصول الدراسية.

الحق في الاحتجاج وليس التخريب

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، قال بايدن إنه يجب حماية الحق في حرية التعبير في الولايات المتحدة معتبرًا أن الاحتجاجات العنيفة ليست محمية على حد وصفه وقال بايدن خلال تصريحاته اليوم الخميس: «هناك الحق في الاحتجاج، ولكن ليس الحق في إثارة الفوضى».

وأضاف بايدن: «التخريب، والتعدي على الممتلكات، وتحطيم النوافذ، وإغلاق الحرم الجامعي، والإجبار على إلغاء الفصول الدراسية والتخرج لا شيء من هذا يعد احتجاجًا سلميًا.. نحن لسنا دولة استبدادية حيث نقوم بإسكات الناس وسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون».

واعتلقت السلطات الأمريكية العشرات من المتظاهرين خلال الليل لمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في حرم الجامعات، بينما اعتدى آخرون مؤيدون لدولة الاحتلال على خيام المعتصمين المؤيدين للشعب الفلسطيني.