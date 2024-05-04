مظاهرات في تل أبيب تطالب بصفقة لتبادل المحتجزين كتب: محمد عزالدين 07:37 م | السبت 04 مايو 2024 المظاهرات في تل أبيب اندلعت مظاهرات في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل للمحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «إسرائيل خسرت».. مطالبات في تل أبيب بإعلان إنهاء الحرب على غزة عاجل.. يهود يحرقون العلم الإسرائيلي ويهددون بالتصعيد ضد نتنياهو لهذا السبب.. ماذا يحدث في تل أبيب بعد ساعات من الهجوم على موكبه في تل أبيب.. نتنياهو مهدد بالسجن مدى الحياة عاجل: صدامات بين قيادات جيش الاحتلال وهجوم على موكب «نتنياهو» في تل أبيب.. «ماذا يحدث؟» «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب تل أبيب المظاهرات تبادل المحتجزين غزة بقلم محمد عزالدين