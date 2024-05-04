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مظاهرات في تل أبيب تطالب بصفقة لتبادل المحتجزين

كتب:

محمد عزالدين
07:37 م | السبت 04 مايو 2024
المظاهرات في تل أبيب

المظاهرات في تل أبيب

اندلعت مظاهرات في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل للمحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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