18 معلومة عن الدكتورة نعمت شفيق.. ضمن أكثر 100 امرأة نفوذا على مستوى العالم

دائمًا كانت المرأة المصرية في القمة، ويزخر التاريخ المصري بنساء خالدات، ولم يقف الأمر عند العصر الفرعوني، بل امتد لمختلف العصور وصولًا للعصر الحديث الذي يٌعتبر من أهم عصور تمكين المرأة المصرية، والتي تولت خلاله مختلف المناصب، ووصلت إحداهن إلى منصب عالمي مرموق، هي الدكتورة نعمت شفيق، التي ستتولى منصب رئيس جامعة كولومبيا الشهيرة التي اشتهرت بتخريج أكثر الحائزين على جائزة نوبل في العلوم من أي جامعة أميركية أخرى، لتكون أول مرأة في التاريخ تتولى هذا المنصب المرموق.

أبرز المعلومات عن الدكتورة نعمت شفيق

1- نعمت طلعت شفيق حنطور مواطنة بريطانية أمريكية من أصل مصري ولدت عام 1962 بالإسكندرية لوالدها الأستاذ الدكتور طلعت شفيق حنطور، الذي كان يحمل درجة الدكتوراة في الكيمياء، ويعمل أستاذًا جامعيًا لكيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وجدها شفيق بك حنطور، الذي شغل منصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وأسس نادي مالية كفر الزيات، وتبلغ من العمر 61 عاما.

2- تركت الإسكندرية في عمر 4 سنوات وهاجرت مع عائلتها لجورجيا ثم حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة ماساتشوستس.

3- عملت نعمت شفيق لمدة عامين بمصر في مجال التنمية بمكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

4- حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد، ودرجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة أكسفورد.

عملت لدى البنك الدولي والحكومة البريطانية وصندوق النقد الدولي

5- بعد حصولها على الدكتوراة التحقت للعمل بالبنك الدولي لمدة 15 عامًا ووصلت لمنصب نائب رئيس البنك الدولي عام 2004، وعمرها 42 عاما لتصبح أصغر امرأة تتولى هذا المنصب.

6- تدرجت في المناصب الحكومية البريطانية حتى شغلت منصب الأمين العام لوزارة التنمية الدولية البريطانية، من عام 2008 حتى مارس 2011.

7- انتقلت للعمل في صندوق النقد الدولي وتولت منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي منذ أبريل 2011 حتى مارس 2014.

8- استقالت من صندوق النقد الدولي لتتولى نعمت شفيق منصب نائب محافظ بنك انجلترا منذ 2014، والذي يعتبر واحد من أقدم وأعرق البنوك المركزية في العالم، وهي أيضًا المرأة الوحيدة التي تشغل منصب عضو لجنة السياسة النقدية.

9- تشغل حاليا منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

10- اختارها رئيس جامعة كولومبيا لي بولينجر، لتخلفه وفق بيان صدر عن الجامعة أمس الأربعاء جاء فيه «لو كنت بحثت في جميع أنحاء العالم عن أفضل شخص لقيادة جامعة كولومبيا في الفترة المقبلة كنت سأختار مينوش شفيق.. فخبرتها وتجاربها- على الصعيدين الشخصي والمهني ونظرتها العامة للحياة الأكاديمية والعامة تجعلها شخصية ملهمة».

11- تعتبر من أهم خبراء الاقتصاد في العالم.

لديها مهارات خاصة مثل الوقوف على اليدين لفترة طويلة

12- تُلقبها الصحف الأجنبية باسم «مينوش»؛ إذ أطلق هذا اللقب عليها بسبب عدم رضا زوجها عن اسمها.

13- صنفت مجلة فوربس نعمت شفيق كواحدة من أكثر 100 امرأة نفوذًا في العالم عام 2015، وكانت في المرتبة 66.

14- حصلت نعمت شفيق على وسام السيدة القائد، وهي رتبة فائقة الامتياز من ملكة بريطانيا الراحلة إليزابث، وهي عضو دائم في مجلس اللوردات البريطاني وتحمل لقب «بارونة».

15- لديها توأم من زوجها رافائيل جوفين عالم المناخ، وترعى أبناء زوجها الـ3.

16- ألفت كتاب بعنوان «ما ندين به لبعضنا البعض: عقد اجتماعي جديد من أجل مجتمع أفضل».

17- سافرت أكثر من 100 دولة حول العالم.

18- تمارس نعمت شفيق رياضة اليوجا وتستطيع الوقوف على يدها لمدة طويلة وتلعب تنس الطاولة «بينج بونج» بشكل مذهل، بحسب الصفحة الرسمية لجامعة كولومبيا.