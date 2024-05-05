سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5-5-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5-5-2024 حالة من الاستقرار، إذ سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.80 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

سعر الريال مقابل الجنيه

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 12.80 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بحوالي 12.79 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

استقرار سعر الريال في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر 12.79 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.77 جنيه للبيع، و12.79 جنيه للشراء.