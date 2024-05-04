تراجع سعر الريال السعودي في البنوك بالتزامن مع بدء موسم الحج

سجل سعر صرف الريال السعودى تراجعا طفيف بقيمة 5 قروش، إذ سجل اليوم 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في بنك مصر، مقابل 12.70 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع أمس، ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع بدأ موسح الحج للعام 2024.

سعر صرف الريال السعودي

ترصد «الوطن» في السطور التالية سعر صرف الريال السعودي وفق آخر تحديث لمواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.68 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.68 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.59 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.61 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، في بنك cib.