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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3-5-2024 في البنوك المختلفة

كتب:

شوشة عبدالواحد
03:38 ص | الجمعة 03 مايو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3-5-2024، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وذلك وفقا لآخر تحديث عبر مواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 3-5-2024 في عدد من البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي  في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.66 جنيه للشراء، كما سجل 12.75 جنيه للبيع في بنك cib.

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بقلم شوشة عبدالواحد