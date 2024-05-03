سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-5-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، وذلك بحسب آخر تحديثات أعلنت عنها مواقع البنوك عبر الانترنت.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري حوالي 12.80 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري بحوالي 12.79 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 12.79 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة حوالي 12.77 جنيه للبيع، و12.79 جنيه للشراء.