انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-5-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت انخفاضا اليوم الأحد 5-5-2024 في الأسواق؛ إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2131 جنيها، بانخفاض 34 جنيها عن سعر الأمس، بينما سجل أدنى سعر للأسمنت في الأسواق 2000 جنيه لسعر الطن، حسبما أفادت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفقًا لآخر تحديث للسعر المعلن، تسليم أرض المصنع، الذي يرتفع عند التجار بمقدار طفيف، بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2131 جنيها للطن.

الأسمنت السويدي 2180 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

أسمنت النصر 2030 جنيها للطن.

أسمنت العسكري 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

طن أسمنت حلوان 2080 جنيها للطن.