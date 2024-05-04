مدير أمن بورسعيد يتفقد الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة المجيد

تفقد اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، اليوم السبت، الخدمات الأمنية بمحيط عدد من كنائس بورسعيد منها كنيسة الأنبا بيشوي، خلال قداس عيد القيامة المجيد لمتابعة الحالة الأمنية وإجراءات فحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية.

خطط تأمين الكنائس

واطلع مدير أمن بورسعيد على تنفيذ خطط تأمين كنائس بورسعيد وانتشار القوات، موجهًا باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان، خاصة في نقاط التفتيش الأمنية بمداخل الكنائس والخدمات المعينة على الطرق الرئيسية والخدمات المرورية، كما وجه بتطبيق القانون بكل حسم، ومساعدة الإخوة المسيحيين في التوجه للكنائس بكل يسر.

وقدم مدير أمن بورسعيد التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد وحرص القساوسة على التقاط الصور معه

بوابات إلكترونية في مداخل الكنائس

من جانب آخر كثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة والميادين الرئيسية.